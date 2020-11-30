В 2020 году в Японии в результате самоубийств погибло людей больше, чем от осложнений, вызванных Covid-19, сообщает CNN.

По данным Национального полицейского управления, число случаев суицида к октябрю выросло до 2153 случаев, а смерти от коронавируса – 2087. Больше всего от пандемии пострадали японские женщины, они в основном были заняты в гостиничном секторе, сфере торговли, обслуживания, а потому первыми теряли работу. В 2020-ом по сравнению с прошлым годом число самоубийств среди них выросло на 83 процента. По данным Всемирной организации здравоохранения, чаще японцев лишают себя жизни только южные корейцы.