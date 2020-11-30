Майя Санду встала горой на защиту однопартийца Игоря Гросу, назвавшего жителей Приднестровья «сепаратистами».

«Мой коллега высказался относительно режима правления в ПМР, а не о людях, живущих там», – попыталась оправдать выпады Гросу избранный президент Молдовы.

Напомним, что во время прошедших выборов главы государства депутат ПДС Игорь Гросу всячески блокировал доступ жителей Левобережья на избирательные участки, назвав при этом граждан Молдовы, живущих в восточном регионе страны «сепаратистами».