Избранный президент Майя Санду заявила, что миротворческая операция в приднестровском регионе бессмысленна. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции.

«Когда мы говорим о наличие российских военных на территории Молдовы, нужно говорить о двух сторонах. Первая – это оперативная группировка, по поводу которой никогда не было договоренностей, поэтому позиция молдавского государства состоит в том, что эти войска должны быть выведены, а оружие должно быть вывезено. Миротворческая миссия. По этой миссии есть соглашение, но так как нет опасности военных действий, Молдова считает, что миссия должна быть трансформирована в гражданскую под эгидой ОБСЕ», – сказала Санду.