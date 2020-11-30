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Газета "Кишиневские новости"

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Майя Санду требует вывода российских миротворцев из Приднестровья

30 ноября
15:41 2020
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Избранный президент Майя Санду заявила, что миротворческая операция в приднестровском регионе бессмысленна. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции.

«Когда мы говорим о наличие российских военных на территории Молдовы, нужно говорить о двух сторонах. Первая – это оперативная группировка, по поводу которой никогда не было договоренностей, поэтому позиция молдавского государства состоит в том, что эти войска должны быть выведены, а оружие должно быть вывезено. Миротворческая миссия. По этой миссии есть соглашение, но так как нет опасности военных действий, Молдова считает, что миссия должна быть трансформирована в гражданскую под эгидой ОБСЕ», – сказала Санду.

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