Неделя на стыке осени и зимы обещает быть положительной практически для всех. Особенно же успешной она будут для тех, кто максимально задействует свои умственные способности, интуицию и врожденную проницательность. При этом настроение и эмоциональный настрой может довольно резко меняться.

Для представителей каких трёх знаков грядущая неделя станет наиболее успешной?

ЛЕВ

Представители этого зодиакального созвездия будут невероятно активны. Их будет переполнять энергия действия. А если учесть их упорство и настойчивость, то сразу становится ясно, что на грядущей неделе Львы способны будут горы свернуть. Результаты их работы всего за семь дней ярко продемонстрируют окружающим их острый ум и способность быстро принимать верные решения.