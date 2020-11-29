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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Люди заинтересованы в прямом диалоге с президентом

Игорь Додон: Люди заинтересованы в прямом диалоге с президентом
29 ноября
21:46 2020
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Ровно год назад, 29 ноября 2019 года состоялся запуск платформы «Президент отвечает». Все прошедшее время с момента старта принципиально нового для Республики Молдова проекта глава государства вел постоянный диалог с гражданами в онлайн-пространстве. За этот год президент Молдовы ответил и помог тысячам людей, обсудил важные для нашей страны вопросы.

«Мы вместе принимали решения и изменили ситуацию. Весь этот год я старался слушать вас, быть рядом, поддержать вас!

Необходимость такого общения и заинтересованность людей в прямом диалоге с президентом подтверждает и та аудитория, которая у нас была: более 4 млн. уникальных посетителей, сотни тысяч просмотров каждого выпуска, тысячи новостей, реакций и комментариев! Нам удалось охватить всех граждан, живущих в стране, а также диаспору.

«Президент Игорь Додон отвечает» стал самой цитируемой и самой успешной коммуникационной площадкой, когда-либо созданной политическим лидером страны. Хочу сообщить, что мы продолжим этот диалог, и я благодарю вас за то, что вы с нами!», – написал в день годовщины популярной программы Игорь Додон.

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