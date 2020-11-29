В течение прошедшего дня, 29 ноября, зарегистрирован еще 21 смертельный случай от инфекции COVID-19.

Это 60-летняя женщина из Новоаненского района, 74-летняя женщина из муниципия Бельцы, 69-летний мужчина из Единецкого района, 77-летняя женщина из муниципия Бельцы, 60-летняя женщина из муниципия Бельцы, 72-летний мужчина из Каушанского района, 65-летний мужчина из района Кагул, 81-летняя женщина из Кишинева, 85-летняя женщина из Кишинева, 54-летний мужчина из Оргеевского района, 72-летний мужчина из муниципия Кагул, 70-летняя женщина из муниципия Кагул, 59-летний мужчина из муниципия Кагул, 61-летний мужчина из района Штефан-Водэ, 70-летний мужчина из района Штефан-Водэ, 74-летний мужчина из района Чимишлия, 70-летний мужчина из района Чимишлия, 62-летняя женщина из района Чимишлия, 69-летняя женщина из Криулянского района, 80-летний мужчина из Глодянского района, 60-летний врач из Кишишнева. На вечер 29 ноября 94586 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 2290 человек умерли от инфекции.