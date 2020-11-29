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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 29 ноября 94586 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 29 ноября 94586 излечившихся
29 ноября
20:56 2020
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На сегодняшний день в стране 94586 человек прошли лечение и 2290 умерли от инфекции COVID-19. На 29 ноября в Молдове подтверждены 107017 случаев заражения новым коронавирусом.  

В настоящее время 5269 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 29274 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 3707 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 265 в крайне тяжелом состоянии (41 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).

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