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Газета "Кишиневские новости"

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Российские депутаты прилетели в Приднестровье попить чай

Российские депутаты прилетели в Приднестровье попить чай
29 ноября
15:26 2020
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На левобережье Днестра прибыла делегация депутатов и сотрудников аппарата Госдумы и Совета Федерации России, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Гости встретились с главой региона Вадимом Красносельским. Стороны обсудили множество вопросов, не оставили они своим вниманием и коронакризис. Делегация привезла в регион 20 тысяч защитных масок. В ближайшее время депутаты намерены отправить в регион еще 50 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты. Встреча проходила в Доме официальных приемов в формате чаепития. Гостям были вручены подарочные двухтомники «Золотая коллекция лучших мест Приднестровья».

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