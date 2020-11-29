На левобережье Днестра прибыла делегация депутатов и сотрудников аппарата Госдумы и Совета Федерации России, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Гости встретились с главой региона Вадимом Красносельским. Стороны обсудили множество вопросов, не оставили они своим вниманием и коронакризис. Делегация привезла в регион 20 тысяч защитных масок. В ближайшее время депутаты намерены отправить в регион еще 50 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты. Встреча проходила в Доме официальных приемов в формате чаепития. Гостям были вручены подарочные двухтомники «Золотая коллекция лучших мест Приднестровья».