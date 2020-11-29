Около пяти десятков активистов в День памяти жертв голодомора провели акцию протеста перед генеральным консульством Российской Федерации в Одессе, сообщает «Думская».

Собравшиеся традиционно жгли фальшфейеры. «Мы не должны забывать свою историю. Более того, необходимо делать все для того, чтобы она не повторилась. Поэтому нужно понимать, что действующая власть РФ не особо отличается от сталинского режима. Чтобы трагические события больше не повторились, мы должны раз и навсегда понять, кто наш настоящий враг», – заявил один из организаторов мероприятия Анатолий Чумаков. По словам участников акции протеста, они хотели своими действиями напомнить горожанам о том, кто якобы несет ответственность за смерть миллионов украинцев.