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Газета "Кишиневские новости"

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Асфальтная свобода слова наказуема

29 ноября
15:21 2020
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Белорусские правозащитники считают политзаключенным 26-летнего Максима Павлющика, задержанного властями за умышленное повреждение имущества и хулиганство, сообщает TUT.BY

Мужчина попал в каталажку за то, что на асфальте в Минске восстановил фразу «Не забудем». На этом месте погиб участник протестов Александр Трайковский. «Содержание надписи, место, в котором она была сделана, в контексте общественно-политических событий и публичных общественных дискуссий, политических протестов, которые происходят в стране на протяжении последних трех месяцев, свидетельствуют о том, что мотивом ее нанесения было высказывание мнения на данные общественные темы», – утверждают правозащитники. Они призвали власти освободить Павлющика.

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