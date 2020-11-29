Российская вакцина от Covid-19 достаточно эффективна, об этом британские эксперты заявили в интервью канадскому телеканалу СВС, сообщает РИА Новости.

Результаты второго промежуточного исследования «Спутника V» свидетельствуют – после первой инъекции на 42-й день он показал 95-процентную эффективность, сообщает канал. «Я согласен, что их (испытание вакцины) первоначальные результаты вызвали смятение, но я думаю, что это не потому, что они необоснованные. Их выпустили немного рано. Я думаю, что это будет полезная вакцина», – отметил профессор вирусологии университета Рединга Йен Джонс. Сегодня «Спутник V» проходит клинические испытания в России, Белоруссии, Венесуэле, Объединенных Арабских Эмиратах и ряде других стран.