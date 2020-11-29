По решению правительства Черногории, послу Сербии в этой стране Владимиру Божовичу было дано 72 часа на то, чтобы собрать чемоданы и отправиться на родину, сообщает Би-Би-Си.

Причина в том, что дипломат назвал объединение двух стран в 1918 году «освобождением». Божович заявил об этом на заседании ассоциации черногорских сербов. Более ста лет назад Великая народная скупщина Черногории приняла решение о низложении короля Николы, и вхождении в общее государство сербов, хорватов и словенцев, которое позже назвали Югославией. В 2018 году парламент отменил решение столетней давности. В черногорском МИДе заявили, что Божович своими словами оскорбил законодательный орган страны пребывания.