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Газета "Кишиневские новости"

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Сто лет вместе – не повод для любви

29 ноября
14:51 2020
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По решению правительства Черногории, послу Сербии в этой стране Владимиру Божовичу было дано 72 часа на то, чтобы собрать чемоданы и отправиться на родину, сообщает Би-Би-Си.

Причина в том, что дипломат назвал объединение двух стран в 1918 году «освобождением». Божович заявил об этом на заседании ассоциации черногорских сербов. Более ста лет назад Великая народная скупщина Черногории приняла решение о низложении короля Николы, и вхождении в общее государство сербов, хорватов и словенцев, которое позже назвали Югославией. В 2018 году парламент отменил решение столетней давности. В черногорском МИДе заявили, что Божович своими словами оскорбил законодательный орган страны пребывания.

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