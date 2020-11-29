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Газета "Кишиневские новости"

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Украина победила Россию в схватке в Индонезии

29 ноября
14:46 2020
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил, что ему удалось вырвать из цепких лап Кремля украинского блогера, арестованного в аэропорту Джакарты, сообщает Укринформ.

«Мы вернули гражданина Украины Михаила Орешникова из Индонезии, где Россия пыталась его схватить, используя для своих политических преследований Интерпол. Мы не дали этого сделать. Самолет с Орешниковым летит уже в Киев», – сообщил министр. Он также добавил, что обладатель украинского паспорта пользуется полной защитой государства. Блогер обвиняется в России в нанесении человеку тяжких телесных повреждений. В 2014-м году Орешников попросил на Украине политического убежища и получил гражданство в 2016-м, при этом не оформил выхода из гражданства РФ.

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