На тираспольском заводе «Электромаш» запустили в производство уличные светодиодные светильники, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

От традиционных источников освещения их отличает малое потребление энергии, больший срок эксплуатации, экологичность, простота утилизации. На «Электромаше» освоили производство пятнадцати видов фонарей трех ценовых категорий: эконом, стандарт и премиум. Выпущена уже первая партия продукции в количестве 500 штук. Предполагается, что светодиодные светильники будут пользоваться большим спросом у коммунальных служб.