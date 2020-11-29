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Газета "Кишиневские новости"

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В Румынии обнаружили свидетельство «зрелости» граждан Молдовы

29 ноября
14:41 2020
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Богдан Ауреску, министр иностранных дел Румынии, объявил, что его коллеги радуются победе на президентских выборах в Республике Молдова Майи Санду, сообщает deschide.md

Чиновник соседней страны похвалил молдаван за хороший выбор. «Это явная решительная победа, которую Майя Санду одержала во втором туре выборов 15 ноября, является четким свидетельством зрелости граждан Молдовы как в стране, так и в диаспоре, которые хотят демократического, европейского будущего для республики», – заявил Ауреску. Он предположил, что правительство и парламент будут чинить всякие трудности избранному президенту, но Румыния всегда готова придти ей на помощь.

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