В течение прошедшего дня, 28 ноября, зарегистрированы еще 19 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 90-летний мужчина из Приднестровья, 68-летняя женщина из Сорокского района, 55-летняя женщина из Кишинева, 62-летний мужчина из Флорештского района, 78-летняя женщина из Кишинева, 68-летняя женщина из Кишинева, 73-летняя женщина из Кишинева, 63-летний мужчина из Кишинева, 76-летний мужчина из Флорештского района, 79-летний мужчина из Флорештского района, 62-летний мужчина из Хынчештского района, 70-летний мужчина из Резинского района, 63-летний мужчина из Кишинева, 69-летний мужчина из Единецкого района, 75-летняя женщина из района Штефан-Водэ, 64-летний мужчина из района Чимишлия, 62-летняя женщина из Тараклийского района, 91-летний мужчина из Кишинева, 67-летняя хирург из Сорок. На вечер 28 ноября 93028 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 2269 человек умерли от инфекции.