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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Почему диабетики и сердечники в группе риска по коронавирусу

28 ноября
20:51 2020
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Известно, что среди тех, кто не смог справиться с коронавирусной инфекцией, немало людей, с сопутствующими заболеваниями – сахарным диабетом и патологиями сердечно-сосудистой системы. Исследователи из Китайской академии военных и медицинских наук сумели выяснить, почему так происходит.

Оказалось, что к коронавирусу очень восприимчивы молекулы холестерина, а они уже естественным путем переносят инфекцию к разным органам, поскольку мигрируют по всему организму, в том числе и в легкие. А у диабетиков и сердечников, как правило, уровень холестерина всегда повышен. Поэтому они чаще всего и становятся легкой добычей коварной болезни, для них риск смерти особенно высок.    

Следовательно, если подавить активность рецепторов, с которыми в организме связывается холестерин, можно ограничить передачу коронавирусной инфекции в клетки. Это открытие дает перспективу разработки способа лечения коронавируса, сообщает «Daily Mail».

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