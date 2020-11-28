Известно, что среди тех, кто не смог справиться с коронавирусной инфекцией, немало людей, с сопутствующими заболеваниями – сахарным диабетом и патологиями сердечно-сосудистой системы. Исследователи из Китайской академии военных и медицинских наук сумели выяснить, почему так происходит.

Оказалось, что к коронавирусу очень восприимчивы молекулы холестерина, а они уже естественным путем переносят инфекцию к разным органам, поскольку мигрируют по всему организму, в том числе и в легкие. А у диабетиков и сердечников, как правило, уровень холестерина всегда повышен. Поэтому они чаще всего и становятся легкой добычей коварной болезни, для них риск смерти особенно высок.

Следовательно, если подавить активность рецепторов, с которыми в организме связывается холестерин, можно ограничить передачу коронавирусной инфекции в клетки. Это открытие дает перспективу разработки способа лечения коронавируса, сообщает «Daily Mail».