Специалисты Российского университета дружбы народов пришли к выводу, что понимать иностранную речь легче, если «читать» жесты и выражение лица собеседника. Когда нет возможности получать зрительные сигналы, воспринимать информацию только на слух сложнее.

Подобные исследования уже проводились, но они касались родного языка испытуемых. И в этом случае зрительное подкрепление звукового ряда играет значительную роль для общения, а для иностранного языка возможность видеть собеседника еще более важна. Особенно в шумной обстановке или если у собеседника есть акцент.

Таким образом, людям с ослабленным зрением изучение иностранного языка дается труднее, часть незнакомых звуков они просто не будут воспринимать, сообщает scientificrussia.ru.