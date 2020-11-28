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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Для изучения иностранного языка важен не только слух, но и зрение

Для изучения иностранного языка важен не только слух, но и зрение
28 ноября
19:31 2020
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Специалисты Российского университета дружбы народов пришли к выводу, что понимать иностранную речь легче, если «читать» жесты и выражение лица собеседника. Когда нет возможности получать зрительные сигналы, воспринимать информацию только на слух сложнее.

Подобные исследования уже проводились, но они касались родного языка испытуемых. И в этом случае зрительное подкрепление звукового ряда играет значительную роль для общения, а для иностранного языка возможность видеть собеседника еще более важна. Особенно в шумной обстановке или если у собеседника есть акцент.

Таким образом, людям с ослабленным зрением изучение иностранного языка дается труднее, часть незнакомых звуков они просто не будут воспринимать, сообщает scientificrussia.ru.  

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