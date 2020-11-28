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Газета "Кишиневские новости"

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В Приднестровье карабахский сценарий не пройдет

28 ноября
13:26 2020
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В большом интервью местным телеканалам глава региона Вадим Красносельский назвал недавнюю войну в Нагорном Карабахе катастрофой, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

«Азербайджан готовился к этой войне. Это было видно по тратам на оборону, закупке новой техники для оснащения армии. Люди, которые разбираются в военной стратегии, это четко понимали», – рассказывал Красносельский. По его словам, карабахский сценарий в Приднестровье нереализуем. «Мы в других условиях. Но важен диалог, необходимо убрать агрессию и говорить о проблемах, которые есть», – уточнил интервьюируемый. Он призвал власти Республики Молдова относиться к Приднестровью, в ходе переговоров, как к равному субъекту.

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