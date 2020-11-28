О том, что в природе существуют некоторые виды животных, которые могут восстанавливать утраченные части тела, ученые знали давно. Но это, как правило, не слишком большие животные – тритоны, ящерицы и аксолотли (маленькая амфибия). Однако группа исследователей из Университета штата Аризона и Департамента дикой природы и рыболовства Луизианы в США обнаружила такую же способность у аллигаторов.

Ученые обследовали троих животных, пойманных в дикой природе. Оказалось, что у них всех наблюдались отросшие хвосты, причем немаленькие – длина их составляла почти пятую часть от общего размера аллигаторов. Причем процесс, как сделали вывод специалисты, проходил так же, как у ящериц, за которыми была возможность наблюдать в условиях лаборатории.

Конечно, отросшие хвосты были не совсем такими, как изначальные. Например, вместо твердого костного стержня у них была хрящевая основа. Но кровеносные сосуды и нервы восстановились полностью. И такую способность у столь крупных животных, как аллигаторы, исследователи обнаружили впервые. Специалисты объясняют это тем, что примерно двести пятьдесят миллионов лет назад у аллигаторов, динозавров и птиц были общие предки, обладающие способностью регенерации некоторых органов. Потом динозавры вымерли, эволюция птиц пошла по другому пути, а у аллигаторов, как оказалось, клеточный механизм отращивания хвостов сохранился, рассказывает «New Atlas».