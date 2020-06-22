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Газета "Кишиневские новости"

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В Израиле создали маску, уничтожающую вирусы COVID-19

22 июня
15:51 2020
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На это новому устройству требуется всего полчаса

На вид эта маска ничем не отличается от респиратора №95. Однако она снабжена USB-портом, а внутренний ее слой состоит из углеродных волокон.

Дезинфекция происходит после того, как маску подключают к источнику питания, сделать это можно с помощью обычного зарядного устройства для смартфона. Углеродные волокна обладают свойством уничтожать вирусы, как только нагреются до плюс 70 градусов. Для полного обеззараживания требуется примерно тридцать минут. Естественно, обработка происходит только тогда, когда человек снял маску.   

Специалисты Израильского технологического института пояснили, что стремились разработать многоразовую маску, использование которой, в отличие от существующих, давало бы реальный эффект. При этом ученые обещают, что стоимость их маски всего лишь на один доллар превысит среднюю цену одноразовой маски, сообщает rtvi.com.

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