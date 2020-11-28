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Газета "Кишиневские новости"

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На кого прольется золотой дождь в декабре

На кого прольется золотой дождь в декабре
28 ноября
00:01 2020
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Декабрь – это всегда ожидание. Ожидание счастья, удачи, радости и конечно праздника! Праздника во всем! Вселенная тоже приготовила нам свои подарки – кому-то неземную любовь, а кому-то самый настоящий золотой дождь. Так кому же суждено оказаться под самым что ни на есть денежным потоком, льющимся с неба?

СКОРПИОН

Представители этого знака зодиака в последнее время делали очень много для того, что изменить жизнь к лучшему. Потому в декабре Скорпионы совершенно заслуженно сорвут джек-пот. Денежная энергия заполнит их жизнь, и, чтобы не растерять ее, необходимо отдалиться от завистников, стремящихся урвать хоть часть этой энергии. Поймайте волну своей удачи!

ТЕЛЕЦ

Представители этого знака настоящие трудяги, потому Вселенная частенько одаривает их приятными сюрпризами. Вот и декабрь запомнится Тельцам, как месяц большой удачи и редкого благополучия. Они будут по достоинству оценены руководством, а пополнение бюджета будет к концу года настолько значимым, что Тельцы будут приятно удивлены.

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