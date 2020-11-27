Пятница, 27 ноября 2020, 02:32

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

Обеззараживающие лампы опасны для зрения

27 ноября
20:46 2020
Версия для печати

Американские офтальмологи обратили внимание на то, что в последнее время участились жалобы пациентов на раздражение слизистой оболочки глаз, боль в глазных яблоках и повышенную чувствительность к свету. Врачи из Медицинской школы Университета Майами пришли к выводу, что причина кроется в использовании в целях дезинфекции помещений ламп с ультрафиолетовым излучением. Дело в том, что для борьбы с коронавирусом многие люди стали применять такие лампы в домашних условиях.

В принципе, имеющиеся в продаже лампы безопасны, но нужно знать, как ими пользоваться. В частности, когда светильник включается, необходимо покинуть помещение, чтобы не допустить прямого воздействия излучения на глаза, иначе это может привести к серьезным последствиям, но многим пациентам об этом известно не было, и меры предосторожности они не соблюдали, сообщает «Medical Xpress».

А уже если началось воспаление, следует немедленно обратиться за медицинской помощью и, пока не поздно, начать адекватное лечение.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,16–0,29%
EUR20,53+0,15%
GBP22,84–0,60%
UAH0,60–0,51%
RON4,21+0,13%
RUB0,23–0,81%

Курсы валют в MDL на 27.11.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд