Американские офтальмологи обратили внимание на то, что в последнее время участились жалобы пациентов на раздражение слизистой оболочки глаз, боль в глазных яблоках и повышенную чувствительность к свету. Врачи из Медицинской школы Университета Майами пришли к выводу, что причина кроется в использовании в целях дезинфекции помещений ламп с ультрафиолетовым излучением. Дело в том, что для борьбы с коронавирусом многие люди стали применять такие лампы в домашних условиях.

В принципе, имеющиеся в продаже лампы безопасны, но нужно знать, как ими пользоваться. В частности, когда светильник включается, необходимо покинуть помещение, чтобы не допустить прямого воздействия излучения на глаза, иначе это может привести к серьезным последствиям, но многим пациентам об этом известно не было, и меры предосторожности они не соблюдали, сообщает «Medical Xpress».

А уже если началось воспаление, следует немедленно обратиться за медицинской помощью и, пока не поздно, начать адекватное лечение.