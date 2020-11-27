С наступлением теплого времени года активизируются клещи. И укус их опасен не сам по себе, а тем, что насекомые являются переносчиками опасного заболевания – клещевого энцефалита, которое может закончиться инвалидностью или даже смертью. До сих пор, чтобы определить наличие заражения, необходимо было извлечь клеща, стараясь не повредить его, и сдавать в лабораторию на анализ. Это процедура непростая, и возможность такая есть не всегда.

Но теперь процесс облегчится. Ученые Санкт- Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) создали прибор, способный выявлять следы энцефалита как в самом насекомом, так и в крови укушенного им человека. Прибор прост в применении и может быть использован даже в домашних условиях. Результат получается быстро и точность его довольно высока.

Устройство представляет собой специальную поверхность, состоящую из гидрогеля и сплава двух металлов – галлия и индия. Электрические характеристики сплава меняются при взаимодействии с частицами разных молекул, в том числе и вирусов. Исследователи научили искусственный интеллект реагировать на сигналы от вирусных частиц и отличать их от других. Опыты показали, что точность экспресс-анализов по выявлению энцефалита колебалась между пятьюдесятью пятью и девяносто тремя процентами.

Теперь специалисты думают, как научить устройство распознавать другие вирусы, включая коронавирус, и ищут возможность создать приложение, которое можно будет загрузить в смартфон и использовать самостоятельно в любых условиях, сообщает scientificrussia.ru.