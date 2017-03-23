Кишиневские новости

На днях в жизнь нашей юной и прекрасной Майи Филипповны ИОНКО вошла округлая, упругая и очень красивая дата.

По Майе Ионко мы начали скучать уже в тот день, когда она покинула шумную редакцию «Московского комсомольца» в Молдо­ве ради спокойных и столь ей свойственных семейных ценностей. Трудно отпускать высококлассного профи, но что поделаешь…

Если бы нам понадобилось представить Майю Филипповну че­ловеку, с ней не знакомому (каковых среди читателей «МК» в Мол­дове, видимо, нет), мы бы легко запутались. «Педагог, директор школы», «чиновник Министерства образования», «редактор жур­нала «Русский язык в молдавской школе» – это всё про неё. Но мы, признаться, всегда больше всего любили другую её профессио­нальную ипостась – «главный редактор «Кишинёвских новостей». Человек такой душевной тонкости и такта, таких знаний и опыта, как у Майи Ионко, всегда излучает достоинство. Будь он руководите­лем, будь исполнителем.

И уж точно никто из нас не сможет припомнить ситуации, в ко­торой Майя Ионко позволила бы себе выказать раздражение, повы­сить голос или надменно отказаться выслушать просьбу. Похоже, она всего этого просто не умеет…

Дорогая Майя Филипповна, коллектив нашей (и навсегда – Вашей) газеты дружно поздравляет Вас с юбилеем и желает Вам счастья!

Редакция «Московского комсомольца» в Молдове и Ваши читатели.