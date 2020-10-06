События в Киргизии продолжают развиваться по стремительно закручивающейся спирали. Сегодня в отеле «Достук» прошло срочное заседание парламента с участием 35 депутатов. Эта группа парламентариев дала письменное добро на назначение И.О. премьер-министром экс-депутата, осужденного за захват заложников, Садыра Жапарова. Перед зданием собралась толпа, кидающая в окна отеля камни. Митингующие требуют отставки старой власти. Спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков подал в отставку и тут же одобрил на свою должность депутата Мыктыбека Абдылдаева, однако сам он на заседание представителей законодательного органа в отеле не пришел.

Ночью 6-го октября протестующие прорвались в Белый дом, где располагаются администрация президента и киргизский парламент, и подожгли здание. Митингующие взяли штурмом здание комитета нацбезопасности и потребовали освобождения экс-президента республики Алмазбека Атамбаева, осужденного на 11 лет колонии по статье о коррупции. Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал протесты попыткой госпереворота. К вечеру вторника оппозиция сформировала координационный совет, а ЦИК признал результаты парламентских выборов недействительными.

В течение дня в регионах Кыргызстана произошли захваты золоторудных месторождений. Об этом сообщают как представители компаний, так и пользователи социальных сетей. Пострадали месторождения Джеруй, Джамгыр, Терексай, Кичи-Чаарат.

Напомним, 5-го октября в столице Киргизии Бишкеке начались массовые протесты, спровоцированные итогами парламентских выборов. По результатам, опубликованным ЦИК, ни одна из оппозиционных партий Киргизии не преодолела порог для вхождения в законодательное собрание. На центральной столичной площади Ала-Тоо собралось несколько тысяч горожан, требующих ЦИК аннулировать результаты выборов и провести повторное голосование. Митинг вскоре перерос в яростные столкновения с правоохранительными органами, вследствие которых погиб 1 человек и 590 пострадали.