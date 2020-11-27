В течение прошедшего дня, 27 ноября, зарегистрирован еще 21 смертельный случай от инфекции COVID-19.

Это 61-летняя женщина из Яловенского района, 64-летний мужчина из района Дрокия, 59-летний мужчина из Бельцкого муниципия, 67-летний мужчина из Кишинева, 74-летний мужчина из района Дрокия, 67-летняя женщина из Кишинева, 59-летняя женщина из Кишинева, 58-летний мужчина из Окницкого района, 71-летняя женщина из Каушанского района, 78-летняя женщина из Рышканского района, 70-летняя женщина из Рышканского района, 69-летняя женщина из Бричанского района, 70-летний мужчина из Ниспоренского района, 79-летняя женщина из Рышканского района, 52-летняя женщина из Шолданештского района, 66-летняя женщина из Приднестровья, 74-летняя женщина из Приднестровья, 64-летняя женщина из Приднестровья, 66-летняя женщина из Приднестровья, 69-летняя женщина из Приднестровья, 75-летняя женщина из Приднестровья. На вечер 27 ноября 91797 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 2250 человек умерли от инфекции.