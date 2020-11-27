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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 27 ноября 91797 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 27 ноября 91797 излечившихся
27 ноября
18:36 2020
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На сегодняшний день в стране 91797 человек прошли лечение и 2250 умерли от инфекции COVID-19. На 27 ноября в Молдове подтверждены 104140 случаев заражения новым коронавирусом.  

В настоящее время 5182 человека с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 29011 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 3650 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 271 в крайне тяжелом состоянии (49 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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