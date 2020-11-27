Почти 3 млрд леев предусмотрены в бюджете на будущей год для повышения зарплат медицинским работникам. Согласно проекту закона о фонде обязательного медицинского страхования на 2021 год, из государственного бюджета предусмотрен трансфер в сумме 2 761 793 800 леев для обеспечения роста зарплат в здравоохранении.

Деньги будут выделены на покрытие расходов, необходимых для увеличения зарплат, осуществленных с 1 апреля 2020 г – на 10%, с 1 сентября 2020 г – на 30%, а также на 30% – с 1 января 2021 года.

Из этой суммы будут покрываться расходы на выплату надбавок для персонала, задействованного в борьбе с COVID-19.

Напомним, что инициатива об удвоении зарплат в сфере здравоохранения принадлежит президенту Игорю Додону. На первом этапе рост составил 30%, с 1 января 2021 г. – они увеличатся еще на 30%, и с 1 июля 2021 г – на 40%.