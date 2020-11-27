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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове вводится чрезвычайное положение на всей территории

27 ноября
17:56 2020
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По решению Нацкомиссии по общественному здоровью, рестораны не будут работать ночью, а деятельность дискотек прекращается.

Нацкомиссия по общественному здоровью объявила чрезвычайное состояние на всей территории страны.  Какие ограничения вступают в силу уже 28 ноября.

Нацкомиссия по общественному здоровью приняла решение объявить чрезвычайное состояние на всей территории страны в период с 20 ноября 2020 по 15 января 2021 г. В целях предупреждения распространения коронавируса решено ограничить работу ночных клубов, начиная с 28 ноября 2020 года. В то же время с 30 ноября рестораны, бары и кафе смогут работать только до 22.00.

В этот период запрещается организовывать и проводить научные конференции, спортивные соревнования, олимпиады с физическим участием. Также не позволяется проведение спектаклей в помещениях театров, кинотеатров, концертных залов или домах культуры.

В государственных ведомствах и частных организациях будет установлен особый режим работы, с привлечением только персонала, необходимого для обеспечения функционирования предприятия. Разрешается проведение единовременных праздничных мероприятий с участием не более 50 человек.

Премьер Ион Кику заявил, что решение было принято после того, как в стране, как и в остальном мире, количество зараженных COVID-19 продолжает расти угрожающими темпами.

Согласно данным минздрава, заполненность больниц составляет 90% в Кишиневе, а в районах страны – 85%. На следующей неделе в Кишиневе активируют еще одну больницу вместимостью на 260 койко-мест.

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