Лица, которые станут донорами крови для больных COVID-19, получат по 3 тыс. леев. Решение об этом приняла Нацкомиссия по общественному здоровью под руководством премьера Иона Кику.

Таким образом, мотивация населения станет более эффективной, что поможет в лечении зараженных коронавирусом. Премьер Ион Кику дал указание подготовить необходимые нормативные акты для реализации соответствующего решения. Документ планируется одобрить на следующем заседании правительства.