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Газета "Кишиневские новости"

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Доноры крови для больных COVID-19 получат по 3 тыс. леев

27 ноября
17:56 2020
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Лица, которые станут донорами крови для больных COVID-19, получат по 3 тыс. леев. Решение об этом приняла Нацкомиссия по общественному здоровью под руководством премьера Иона Кику.

Таким образом, мотивация населения станет более эффективной, что поможет в лечении зараженных коронавирусом. Премьер Ион Кику дал указание подготовить необходимые нормативные акты для реализации соответствующего решения. Документ планируется одобрить на следующем заседании правительства.

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