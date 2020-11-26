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Газета "Кишиневские новости"

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Будут ли депутаты ПДС требовать отставки правительства

Будут ли депутаты ПДС требовать отставки правительства
26 ноября
22:01 2020
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Председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ призвал депутатов бывшего блока ACUM прекратить спекуляции относительно деятельности правительства. Депутат-социалист заявил, что кабмин является законным, а критики могут выдвинуть требование об отставке и взять на себя ответственность в сложных условиях кризиса.

«Правительство законно, у кабмина есть мандат и прошу на этом не спекулировать. Если не нравится правительство, подписывайте требование об отставке, все, кто этого хочет. Увольняйте его, назначайте новое и берите ответственность за управление в этих условиях. Желаем вам успехов в этом деле как можно скорее, если у вас есть возможность»,- заявил Фуркулицэ.

Лидер фракции ПСРМ заявил в рамках передачи на   Radio Moldova, что депутаты-социалисты приложат все усилия, чтобы не позволить дестабилизации ситуации в стране. Депутат отметил, что в условиях пандемии и экономического кризиса важно сохранить функциональность госинститутов.

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