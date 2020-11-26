В течение прошедшего дня, 26 ноября, зарегистрированы еще 20 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 66-летний мужчина из района Хынчешть, 68-летний мужчина из Кишинева, 70-летний мужчина из Единецкого района, 76-летняя женщина из Единецкого района, 59-летний мужчина из Бельцкого муниципия, 47-летняя женщина из Кишинева, 46-летний мужчина из Кишинева, 60-летняя женщина из Бричанского района, 42-летний мужчина из Кишинева, 72-летний мужчина из Кишинева, 72-летняя женщина из Кишинева, 82-летняя женщина из Кишинева, 74-летняя женщина из Хынчештского района, 65-летняя женщина из Кишинева, 67-летняя женщина из АТО Гагаузия, 69-летняя женщина из Яловенского района, 38-летний мужчина из Приднестровья, 60-летний мужчина из Кишинева, 32-летний мужчина из Кишинева, 68-летний мужчина из района Сынджерей. На вечер 26 ноября 90485 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 2229 человек умерли от инфекции.