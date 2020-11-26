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Газета "Кишиневские новости"

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Польские разговоры не для русских ушей

26 ноября
20:56 2020
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Замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк считает политической игрой запрос Москвы с просьбой передать стенограмму разговора Леха Качинского с братом Ярославом, перед авиакатастрофой в Смоленске, сообщает РИА Новости.

«Это трудно воспринимать иначе, чем как своего рода провокацию, потому что Россия не отвечает среди прочего на резолюцию Совета Европы, призывающую к окончанию расследования и передаче обломков, которые принадлежат польскому государству», – заявил Шинковский. Польские чиновники, знакомые с текстом стенограммы, ранее заявляли, что если она будет обнародована, то «совершенно иначе будет оценено происходившее после 10 апреля 2010 года (дата авиакатастрофы, ред.)». Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году опубликовал отчет, в котором говорилось, что катастрофа произошла из-за недостатков в обеспечении полета. Первая польская комиссия по расследованию пришла к такому же выводу. Несколько лет назад в Варшаве создали вторую комиссию. Итогов своей работы она пока не представила, но уже предположила, что во всем виноваты российские авиадиспетчеры.

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