Перед вторым по значимости праздником страны Днем нейтралитета, в большинстве населенных пунктов не хватает элементарных продуктов питания, сообщает «Хроники Туркменистана».

В городе Йолотен хлеб в государственных магазинах продают по две буханки на семью, причем через день. Чтобы приобрести хлебобулочные изделия, население выстраивается у торговых точек с четырех утра. На рынках мука из туркменского зерна стоит 300 мантов 50-килограммовый мешок, а казахстанская уже от 550 манатов. Дефицит хлеба заметен и в Ашхабаде. Несколькими днями ранее президент Гурбангулы Бердымухамедов распорядился к 25-летию нейтралитета обеспечить население страны всем необходимым. Туркменистан – четвертая страна в мире по разведанным запасам природного газа. Большая часть добытого отправляется в Китай. В связи с падением цен на энергоносители, доходы бюджета сократились, и теперь Ашхабад не может в больших объемах закупать продукты за границей. Также дает о себе знать неэффективная экономическая политика.