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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове примут новый закон «О функционировании языков в РМ»

В Молдове примут новый закон «О функционировании языков в РМ»
26 ноября
17:46 2020
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Президент Молдовы провел сегодня рабочую встречу с директором Агентства по межэтническим отношениям Еленой Беляковой и советником президента по вопросам межэтнических отношений Сергеем Мишиным.

Обсуждался ряд вопросов, касающихся деятельности Агентства.

«Отдельно коснулись темы недавно направленного в парламент Республики Молдова законопроекта о статусе русского языка как языка межнационального общения. В ходе беседы пришли к выводу о необходимости более системного подхода к проблеме функционирования языков в нашем многонациональном обществе.

В связи с этим я принял решение выступить с законодательной инициативой и зарегистрировать новый Закон «О функционировании языков на территории Республики Молдова». Прежний, принятый еще 1 сентября 1989 года, в июне 2018 года был объявлен Конституционным судом «устаревшим», в связи с чем в данной сфере возник законодательный вакуум, который необходимо заполнить», – сообщил по итогам встречи Игорь Додон.

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