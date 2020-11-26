Игорь Додон созвал сегодня рабочее совещание с председателями профильных комиссий Совета гражданского общества при президенте Республики Молдова.

В ходе встречи обсуждалась текущая ситуация в политической, социальной, экономической жизни страны, в здравоохранении и других сферах. В то же время состоялся обмен мнениями о достижениях за последние три года с момента создания Совета.

За 2017-2020 годы комиссии Совета гражданского общества организовали более 140 тематических встреч и выдвинули более 330 инициатив и предложений, где первостепенное внимание было уделено проектам, имеющим большое значение в социальной и инфраструктурной области, реформе юстиции и борьбе с коррупцией, в системе образования, государственном управлении и молодежной политике.

Президент поблагодарил членов Совета за их участие и поддержку, отметив, что диалог между властью и гражданским обществом чрезвычайно важен и должен быть продолжен на благо Республики Молдова и ее граждан.