Парламентская фракция ПСРМ определила приоритеты следующих заседаний законодательного органа.

Социалисты поддержат проекты налогово-бюджетной политики и госбюджета, в частности те положения, которые улучшат жизнь граждан Молдовы. Такое решение приняла фракция социалистов, в заседании которой принял участие и президент страны Игорь Додон. В пресс-релизе формирования сообщается, что депутаты ПСРМ проголосуют за социально ориентированный бюджет и инвестиции в инфраструктуру.

«По настоянию наших депутатов, а также главы государства Игоря Додона, в 2021 году впервые в проекте бюджетно-налоговой политики не предусмотрено повышение налогов, несмотря на кризис. В то же время мы выступили за необходимость налогового стимулирования определенных секторов экономики, чтобы помочь им как можно скорее оправиться от кризиса, вызванного пандемией COVID-19», – указано в пресс-релизе.

Так, социалисты поддержат применение пониженной ставки НДС в размере 12% для удобрений, параллельно с применением той же ставки НДС для первичной сельскохозяйственной продукции. Также в качестве поддержки фермеров депутаты ПСРМ намерены проголосовать за увеличение суммы, подлежащей возмещению НДС при экспорте сельскохозяйственной продукции, с 8% до 12% от стоимости экспорта.

Фракция ПСРМ приветствует новое снижение НДС для сектора HoReCa с 15% до 12%, напомним, что в прошлом году они проголосовали за его снижение с 20 до 15% для того, чтобы поддержать этот сектор, больше всего пострадавший от пандемического кризиса.

«Мы также поддержим предложение правительства об увеличении годового освобождения от уплаты налогов с 24 000 до 25 200 леев, а также о повышении на 50% для иждивенцев с 3 000 до 4500 леев.

Что касается проекта госбюджета, то наша фракция выступает за повышение заработной платы в бюджетной сфере. Как ранее предлагал президент Игорь Додон, работникам медицинского сектора повысят зарплату с 1 января еще на 30%, после того как с 1 сентября этого года заработная плата повысилась на 30%, отмечают в ПСРМ.

Еще одной конкретной мерой станет выделение 200 миллионов леев для субсидирования налогов на заработную плату работников, вернувшихся в страну. Кроме того, депутаты ПСРМ также решили поддержать принятие гагаузского пакета законопроектов, разработанных с участием национальных экспертов при поддержке зарубежных партнеров. Социалисты также будут продвигать законопроект о придании русскому языку статуса языка межнационального общения, как это было до недавних пор.

«Мы будем настаивать на том, чтобы вкладыши-инструкции к лекарствам были и на русском языке. Мы также поддержим поправки к Кодексу Радио и Телевидения, чтобы внести больше ясности в работу вещательных компаний, в том числе путем адаптации закона к стратегии национальной безопасности», – отмечается в пресс-релизе ПСРМ.