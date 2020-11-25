В течение прошедшего дня, 25 ноября, зарегистрированы еще 21 смертельный случай от инфекции COVID-19.

Это 61-летний мужчина из Новоаненского района, 72-летний мужчина из Кишинева, 79-летняя женщина из Кишинева, 50-летний мужчина из Рышканского района, 62-летняя женщина из Кишинева, 63-летний мужчина из Кишинева, 71-летняя женщина из Страшенского района, 67-летняя женщина из Теленештского района, 83-летняя женщина из Приднестровья, 42-летняя женщина из Приднестровья, 73-летняя женщина из Приднестровья, 72-летний мужчина из Приднестровья, 61-летняя женщина из Приднестровья, 66-летний мужчина из Приднестровья, 82-летняя женщина из Приднестровья, 74-летняя женщина из Флорештского района, 78-летняя женщина из Кишинева, 36-летний мужчина из района Басарбяска, 61-летняя женщина из Кишинева, 57-летняя женщина из района Штефан-Водэ, 79-летний мужчина из района Штефан-Водэ. На вечер 25 ноября 83789 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 2209 человек умерли от инфекции.