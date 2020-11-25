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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 25 ноября 83789 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 25 ноября 83789 излечившихся
25 ноября
19:51 2020
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На сегодняшний день в стране 83789 человек прошли лечение и 2209 умерли от инфекции COVID-19. На 25 ноября в Молдове подтверждены 101203 случая заражения новым коронавирусом.  

В настоящее время 4725 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 28120 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 3501 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 252 в крайне тяжелом состоянии (45 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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