Молдова получила первый транш в размере 51,6 млн евро макрофинансовой помощи, предоставленной Европейским союзом. Средства поступили на счета Министерства финансов на основании соглашении о кредитовании между Молдовой и ЕС, подписанного 21 июля 2020 года правительством Кику.

Согласно минфину, целью этого займа является увеличение доступа к внешнему финансированию, выравнивание платежного баланса, а также удовлетворение бюджетных потребностей, в том числе и для поддержки Молдовы в нынешней финансовой ситуации.

Срок выделения кредита составляет 12 месяцев, а погашения – 15 лет. Возврат предусмотрен единовременным платежом. Процентная ставка по заемным ресурсам привязана к стоимости средств, по которой ЕС занимает на международном финансовом рынке.