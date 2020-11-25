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Газета "Кишиневские новости"

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В Приднестровье стать донором может не всякий

25 ноября
15:16 2020
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Из-за коронакризиса на левом берегу Днестра пошли на убыль запасы донорской крови в Республиканской клинической больнице, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Плазма для переливания необходима гематологическим и онкологическим больным, травмированным, а также при операциях и родах. Кровь можно сдать в больницах городов: Тирасполь, Бендеры и Рыбница. Стать донором может человек в возрасте от 18 до 59 лет, с весом не менее 55 килограммов. За час до процедуры нельзя курить, за 48 часов – принимать спиртосодержащие продукты.

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