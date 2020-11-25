Пресс-служба Седьмого флота США прокомментировала происшедшее с эсминцем «Джон Маккейн», а именно заход его в залив Петра Великого, и противостояние с российским большим противолодочным кораблем «Адмирал Виноградов», сообщает «Военное обозрение».

По мнению американской стороны, залив – это международные воды, где может находиться по собственному желанию любой корабль. Позицию Москвы, которая считает с 1984 года этот участок “внутренними водами”, в Вашингтоне называют “чрезмерными морскими претензиями”. Поэтому эсминец просто проводил “операцию по поддержанию свободы судоходства”. Следовательно, сообщение российской стороны о том, что «Адмирал Виноградов» вытеснил из территориальных вод «Джона Маккейна» не соответствует действительности. «Соединенные Штаты будут летать, выполнять плавание и действовать везде, где это позволяет международное право, – независимо от местонахождения чрезмерных морских претензий и независимо от текущих событий», – говорится в заявлении пресс-службы Седьмого флота.