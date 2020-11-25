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Газета "Кишиневские новости"

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Представители сферы HoReCa приветствуют инициативу кабмина Кику

25 ноября
15:11 2020
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Представители Национальной ассоциации ресторанов и развлекательных заведений приветствуют инициативу правительства Кику о снижении ставки НДС с 15% до 12% для сферы HORECA. Согласно пресс-релизу, эта мера является подтверждением необходимых действий для лучшего функционирования отрасли.

«В настоящее время эта инициатива поможет нам выжить и дает нам надежду, что мы как можно скорее преодолеем кризис, спровоцированный COVID-19», – указывается в пресс-релизе.

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