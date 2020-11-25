Евгений Лебедев, британский бизнесмен, родившийся в Москве, получил титул барона, отныне его полное имя Лебедев из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-апон-Темс и Сибири в Российской Федерации, сообщает Би-Би-Си.

Летом 2020-го премьер-министр Борис Джонсон представил новоиспеченного барона к пожизненному пэрству в Палате лордов. Он старший сын Александра Лебедева, служившего в КГБ, а потом неожиданно открывшего в себе задатки предпринимателя. Вместе с отпрыском он владеет несколькими британскими общенациональными изданиями, является совладельцем ресторана японской кухни, основал благотворительный фонд имени Раисы Горбачевой. Семейство Лебедевых периодически обвиняют в том, что оно контролируется Кремлем, а некоторые недоброжелатели говорят, будто бизнесмены имеют слишком большое влияние на премьер-министра Джонсона.