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Газета "Кишиневские новости"

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В Лондоне появился сибирский барон из Москвы

25 ноября
15:11 2020
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Евгений Лебедев, британский бизнесмен, родившийся в Москве, получил титул барона, отныне его полное имя Лебедев из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-апон-Темс и Сибири в Российской Федерации, сообщает Би-Би-Си.

Летом 2020-го премьер-министр Борис Джонсон представил новоиспеченного барона к пожизненному пэрству в Палате лордов. Он старший сын Александра Лебедева, служившего в КГБ, а потом неожиданно открывшего в себе задатки предпринимателя. Вместе с отпрыском он владеет несколькими британскими общенациональными изданиями, является совладельцем ресторана японской кухни, основал благотворительный фонд имени Раисы Горбачевой. Семейство Лебедевых периодически обвиняют в том, что оно контролируется Кремлем, а некоторые недоброжелатели говорят, будто бизнесмены имеют слишком большое влияние на премьер-министра Джонсона.

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