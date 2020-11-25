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Газета "Кишиневские новости"

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Мэр пригорода Кишинева сбежал от Цыку к Санду

25 ноября
14:46 2020
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Мэр города Сынджерей Аркадий Ковалев, после недолгих раздумий, объявил о выходе из Партии национального единства и вступлении в формирование «Действие и солидарность».

Как это обычно случается, объяснялся переход высокими принципами и заботами о благе населения. В социальных сетях Ковалев написал: «Вы прекрасно знаете, что в городе Сынджерей победила Майя Санду. Мы неустанно работали в избирательной кампании и стучались в двери вместе с командой, чтобы донести правду до людей и опровергнуть ужасы пропаганды… Надеюсь, что у вас хватит проницательности, чтобы понять, что я не присоединяюсь сейчас к победившим, а потому, что есть конкретные дела, которые нужно сделать, и мне это нравится». Интересно, в каких «конкретных делах» президент может помочь мэру города? Реальными хозяйственными проблемами занимается правительство, а деньги на это выделяет парламент. Ковалев в 2019-м стал мэром Сынджерей при поддержке Партии национального единства Октавиана Цыку, получив 65 процентов голосов.

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