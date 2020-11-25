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Газета "Кишиневские новости"

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ЕС выделил Беларуссии € 24 млн на… ветер

25 ноября
14:46 2020
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На церемонии вручения послами верительных грамот Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия очень хотела бы развивать отношения с своими соседями, но на равноправных условиях, сообщает БЕЛТА.

«С учетом своей непростой истории и геополитического положения наша страна очень заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами, в том числе и западными. При этом мы, безусловно, исключаем любое экономическое и политическое давление. В диалоге с партнерами Беларусь придерживается принципов открытости, порядочности и равноправия. Любое давление на нас, а тем более введение санкций… Я честно и открыто заявляю: последуют аналогичные ответы, и они будут более болезненны, для европейского сообщества прежде всего», – заявил Лукашенко. Он рассказал: ЕС объявил о выделении его стране 24 миллионов евро. Но деньги предназначены не для борьбы с пандемией, а на «развитие гражданского общества», что равносильно тому, как если их выбросить на ветер. Большая часть этих средств осталась у всевозможных «координационных советов», базирующихся в Польше и Литве. 

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