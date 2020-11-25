Председатель Ассоциации ресторанов и мест отдыха Аннета Засавицки полагает, что власти зря считают представляемый ею сектор экономии неким источником распространения Covid-19, сообщает ИНФОТАГ.

В социальных сетях предприниматель написала: «Эти заявления только портят имидж отрасли, в которой мы работаем, и отпугивают как экономических агентов, так и сотрудников, которые пытаются справиться с этим беспрецедентным кризисом, а также посетителей». Засавицки не понравилось и то, что в минувшие выходные контролирующие органы пришли во всевозможные заведения с проверкой, не предупредив владельцев о том заранее. Возможно, молдавский сектор общественного питания единственный в мире и вправду не является источником распространения Covid-19, в отличие, например, от итальянских заведений. Осталось этим догадкам получить более существенные доказательства, к примеру, исследования ученых. Они должны объяснить, как нашим ресторанам удается отпугивать коронавирус.