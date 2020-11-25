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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В Приднестровье коронавирус СПИДу не помеха

25 ноября
14:46 2020
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На левом берегу Днестра проходит декада по борьбе с ВИЧ, в рамках которой жители региона могут пройти анонимное тестирование на заболевание и наличие вируса гепатита, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Подобного рода анализы проводятся только в Тирасполе. Тестирование осуществляется с соблюдением всех норм безопасности, введенных из-за коронакризиса. Всего в Приднестровье с 1989 года зафиксировано 4539 случаев ВИЧ-инфекции, 1852 человека умерли. Только за девять месяцев этого года выявлено 116 новых случаев заражения. На учете с ВИЧ состоят 3 829 приднестровцев.

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