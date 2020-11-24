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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Развитие молдавско-армянского диалога продолжается

Игорь Додон: Развитие молдавско-армянского диалога продолжается
24 ноября
21:11 2020
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Сегодня президент Молдовы провел рабочую встречу с Послом Республики Армения в РМ Дживаном Мовсисяном по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране.

Глава государства поблагодарил посланника Армении за его усилия в течение почти четырех лет по укреплению молдавско-армянских отношений. За этот период времени состоялся первый официальный визит президента Республики Молдова в Армению (2017), участие Игоря Додона в Саммите Франкофонии в Ереване (2018) и заседании там же Высшего Евразийского Экономического совета (2019), где Молдова имеет статус наблюдателя. Кроме того, в феврале 2020 года состоялся визит в Ереван молдавской парламентской делегации во главе со спикером Зинаидой Гречаный.

«Подчеркнул готовность молдавского руководства к дальнейшему развитию молдавско-армянского диалога, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в наших странах и мире в целом, из-за которой были перенесены некоторые важные визиты и первое заседание двусторонней Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В контексте мер по развитию торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между Молдовой и Арменией мы выразили надежду на активное участие в этом процессе Почетного консульства Молдовы в Армении и Почетного консульства Армении в Молдове.

В завершение беседы пожелал господину Мовсисяну успехов в его дальнейшей деятельности и выразил уверенность в том, что новый Посол Республики Армения также внесет вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами и народами», – сообщил по итогам прошедшей встречи Игорь Додон.

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